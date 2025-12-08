½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö°æ¾åË§Íº by MYSELF¡×¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤«¤Ê¤êº£Ç¯¤Ï¿Í´ÖÅª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¡Ö¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡×¤Ç°æ¾åË§Íº¤È¶¦±é¤¹¤ë¾åÇòÀÐË¨²»¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢°æ¾å¤Ï¡ÖË¨²»»á¤Ïº£Æü¡Ê¡Ø¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ËÊÌ¤Î·Î¸Å¤â¤·¤Æ¤­¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¥Õ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¡¢¤É¤ó¤À