¡þÂîµå º®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025(11·î30Æü¡Á12·î7Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ)Âîµå¤Îº®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï7Æü¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤ÏÃË½÷º®¹ç¤ÎÃÄÂÎÀï¡£5¼ïÌÜ¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹orÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹or½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½ç¤Ë³Æ¥Þ¥Ã¥Á3¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡£³ÍÆÀ¤·¤¿¥²¡¼¥à¿ô¤¬Àè¤Ë¡Ö8¥²¡¼¥à¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿