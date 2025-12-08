¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë155²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦(C)Getty Images¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤òFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬4Ç¯·ÀÌó¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤È¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ­¼Ô¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±µ­¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ê4Ç¯Áí³Û¡Ë1²¯¥É¥ë¡ÊÌó155²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØClutchPoints¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á