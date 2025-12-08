¥Ó¡¼¥à¥¹¤È¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2025Ç¯9·î¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSTARBUCKS STAND by BEAMS¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¥¿¥ó¥É ¥Ð¥¤ ¥Ó¡¼¥à¥¹¡Ë¡×¤ò³«»Ï¡£12Æü¤Ë¡¢Á´6·¿13¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ë¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSEASONAL Collection¡Ê¥·¡¼¥º¥Ê¥ë ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥¿¥Ð¡ß¥Ó¡¼¥à¥¹¡¢¥Ë¥Ã¥È¡õ¥¢¥Ë¥Þ¥ëT¥·¥ã¥Ä¤Û¤«¡Ê°ìÍ÷¡Ë¡ÖSEASONAL Col