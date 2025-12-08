¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñËÉ¾Ê¤Ï8Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÇÀïÆ®¤¬³«»Ï¤·¤¿2023Ç¯10·î7Æü°Ê¹ß¡¢Ê¼»ÎÌó2Ëü2Àé¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢¤¦¤Á58¡ó¤¬¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Àº¿ÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£1Ëü2Àé¿Í°Ê¾å¤È¤Ê¤ë·×»»¤Ç¡¢ÀïÆ®¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÊ¼¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¾õ¶·¤ò¼¨¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àº¿ÀÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËè·î¿·¤¿¤Ë1500·ï¤Û¤É¤ÎÇ§Äê¿½ÀÁ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë·ï¿ô¤ÏÇÜÁý