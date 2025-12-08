¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤¬£¸Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤Î»³Æâ·ò»Ê¡Ê£´£´¡Ë¤¬?¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë?¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø²¿¤½¤ì¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»³Æâ¤Ï¼ê¤ÎÀö¤¤Êý¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥í¥±¤È¤«¤Çµû¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¥¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯¼ê¤¬±ø¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ä¤ó¤«¡£¼êÀö¤Ã¤Æ¤â±ø¤¤µ¤¤¬¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ä¤ó¤«¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¤½¤³¤Ç?±ø¤µ¤Î½ª¤ï¤ê?¤È¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢¤½¤Î¼ê¤Ç¿å¤ò°û