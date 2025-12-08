¥À¥¤¥¨¡¼¤Ï12·î5Æü¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ëÀ¾ÂçÅçÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ¤Ï¡¢1973Ç¯7·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢47Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡Ö¥À¥¤¥¨¡¼ÂçÅçÅ¹¡×(2021Ç¯2·î¤Ë±Ä¶È½ªÎ»)¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¹ÊÞ¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÅ¹¡¢¿©ÉÊÇä¤ê¾ì¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç¤Ï¡¢4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥¤¥ª¥ó¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ëËÏÅÄ²£ÀîÅ¹¡×¤Ë¼¡¤°½ÐÅ¹¤Ç¡¢´ØÅì¤Ç78Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Çä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤Ï545ÄÚ¡¢Ç¯¾¦Ìó26²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¡£ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¡ÖÀ¾ÂçÅç±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¤Ë