Àµ·î¤Î±ïµ¯Êª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥»¥ó¥ê¥ç¥¦¡×¤Î¶¥¤ê¤¬8ÆüÄ«¡¢»³·Á»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¥¤ê¿Í¤Î°ÒÀª¤Î¤¤¤¤³Ý¤±À¼¤¬¶Á¤­¤Þ¤·¤¿¡£»³·Á»Ô¤Î¡Ö»³·ÁÀ¸²ÖÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ó¥ê¥ç¥¦¤Î¶¥¤ê¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤«¤éË¬¤ì¤¿À¸²ÖÅ¹¤äÃç²·¶È¼Ô¤é¤ª¤è¤½50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ó¥ê¥ç¥¦¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¶â±¿¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À±ïµ¯Êª¤È¤µ¤ì¡¢Àµ·î¾þ¤ê¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤·¤Ï¡¢¤ª¤è¤½5ËüËÜ¤¬Æþ²Ù¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢9³ä¤Ï¡¢»öÁ°¤ÎÍ½ÌóÃíÊ¸¤Ç¼è¤ê°ú¤­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢8Æü¤Ï