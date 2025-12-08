NTTËÜ¼Ò¤¬Æþ¤ë¡ÖNTTÆüÈæÃ«¥¿¥ï¡¼¡×¡ÊÃæ±û¡Ë¤Î´°À®¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¡ÊÆ±¼ÒÄó¶¡¡ËNTT¤Ï8Æü¡¢2031Ç¯¤ËËÜ¼Ò¤òÅìµþ¤ÎÂç¼êÄ®¤«¤éÆüÈæÃ«¤Ø°ÜÅ¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬·úÀßÃæ¤Î¡ÖNTTÆüÈæÃ«¥¿¥ï¡¼¡×¤ËÆþµï¤¹¤ë¡£ÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤ò¾¯¤Ê¤¤¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ç¹âÂ®ÅÁÁ÷¤¹¤ëºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¡ÖIOWN¡Ê¥¢¥¤¥ª¥ó¡Ë¡×¤òÈ÷¤¨¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÅÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¤¿ÅçÅÄÌÀ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÆüÈæÃ«¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¥¢¥¤¥ª¥ó¤ò»È¤Ã¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¤òÆüËÜ¤äÀ¤³¦