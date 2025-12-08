È¯Çä60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¿Íµ¤ÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ö¥é¥ßー¡×¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë(¢¨2)ÉÊ¼Á¤Î¡Ö¤Î¤ó¤¢¤ë¥é¥ßー¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÅª¤Ê·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüÃæ¤Ç¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¤Î¼ê·Ú¤µ¤È¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³°½ÐÀè¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹♡¥é¥ßー¤é¤·¤¤