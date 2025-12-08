¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½í¤Î¤ó¤È¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024 ¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤­¤å¡Á¤¯¤ë¤Î²Ö¾ëÆà±û¤¬¡¢8ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù51¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ãÇò¿åÃå¤¬µ±¤¯¡ª¡Ö¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×²Ö¾ëÆà±û¼Â¼ÌÎø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡ØÉÒ´¶¡ªÎø¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê ¥Ó¥ó¥Ó¥óÊÌÕÍÁñ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿2¿Í¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¡¢¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù¤Ç´ñÀ×¤Î¼Â¸½¡£ÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥«¥Ã¥È