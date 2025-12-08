´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¿·³ã»ÔËÌ¶è¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê47¡Ë¤¬7Æü¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï7Æü¸áÁ°1»þ20Ê¬º¢¡¢¿·³ã»ÔËÌ¶è¾¾ÉÍÅìÄ®¤Ç¡¢µÒ¤È¤·¤Æ¾è¼Ö¤·¤¿¥¿¥¯¥·ー¤Î½õ¼êÀÊÂ¦¸åÉô¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤ò¼ÖÆâ¤«¤é·ý¤ÇÂ»²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Èï³²´Ø·¸¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö¥¿¥¯¥·ー¤Î¥¬¥é¥¹¤ò²¥¤Ã¤Æ³ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡