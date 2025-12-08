¥¿¥¤·³¤Ï8Æü¡¢¹ñ¶­ÃÏÂÓ¤Ç¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢·³¤«¤é½Æ·â¤ÈË¤·â¤ò¼õ¤±¡¢Ê¼»Î1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢4¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¿¥¤·³¤ÏÈ¿·â¤È¤·¤Æ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÎÎÆâ¤Ë¤¢¤ë·³»öÌÜÉ¸¤ò¶õÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡¢¥¿¥¤·³¤¬7Æü¤È8Æü¤Î2ÆüÏ¢Â³¤Ç¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢·³¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢·³¤ÏÈ¿·â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë