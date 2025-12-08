¡Ö¤Þ¤¨¤À¤Þ¤¨¤À¡×¤Î¥Ü¥±Ã´Åö¤È¤·¤Æ·»¤È³èÌö¡Ä·»Äï¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿Á°ÅÄ²¢»ÖÏº(¤ª¤¦¤·¤í¤¦)¤Î25ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÜÆü25ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¤¤§¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤¤¡ª¤¢¤é¤µ¡¼¡¼¡¼´èÄ¥¤ë¤¾¤©¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢7Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¼Ì¤ë»Ñ¤ä¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡¢²¢»ÖÏº¤¯¤ó¡×¡Ö¤½¤Á¤é¤ÏÀÅ²¬¤Ç