¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂÀÅÄËãÈþ(35)¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ç°µ´¬¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖAloha1Ç¯¿¶¤ê¤ÎÂç¹¥¤­¤Ê¥Ï¥ï¥¤¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤Ç²«¿§¤¤¥Ó¥­¥Ë¤Ë¤Ê¤êÍ·¤Ö»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Îµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¶õµ¤¤òÂô»³´¶¤¸¤ì¤Æµï¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»Å·¹ñ¤Î³¤Lanikai Beach¤Ï¡¢³¤¡¢¶õ¡¢Çò¤¤º½ÉÍ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°µ´¬¤Î¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö