¡Ö¤´µ¡·ù¤Îhitomi°¹¤µ¤ó¤È¥Ò¥ã¥Û¡Á¥¤¡×¡ÖDo As Infinity¡×¤ÎÈ¼ÅÔÈþ»Ò(46)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬?Ê¿À®¤Î²ÎÉ±?¤ÈÊÂ¤Ö3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£11·î25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿billboard LIVE TOKYO¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖbillboardÅìµþ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤´µ¡·ù¤Îhitomi°¹¤µ¤ó¤È¥Ò¥ã¥Û¡Á¥¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÅÏÎ¼(54)¡¢²Î¼ê¤Îhitomi(49)¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥ÉÁ´³«¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë