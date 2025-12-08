¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬8Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¹¡×¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¹â¤µ180¡¢Éý160¡¢±ü¹Ô¤­60¡£¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Î²¿³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¤ä¤Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£²È¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Þ¥¹¥¯¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¤¢¤ê¡Ö¿§¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¶ÈÌ³ÍÑ¡£¹âµé¤Ç¤·¤¿¤±