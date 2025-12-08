½µÌÀ¤±8Æü¤Î¹ñºÄ»Ô¾ì¤Ç¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¿·È¯10Ç¯ºÄ¡Ê380²óºÄ¡¢É½ÌÌÍøÎ¨1.7¡ó¡Ë¤ÎÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤·¡¢°ì»þ1.965¡ó¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÆüËÜÁê¸ß¾Ú·ô¤Ë¤è¤ë¤È2007Ç¯6·î°ÊÍè¡¢18Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£Æü¶ä¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÍø¾å¤²¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬°ú¤­Â³¤­¶¯¤¯¡¢¹ñºÄ¤¬Çä¤é¤ì¤ÆÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯À¯ºö¤Ë¤è¤ë¹ñºÄÈ¯¹ÔÁý¤ò·üÇ°¤·¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Ï¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£