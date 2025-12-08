ÌÀÆü9Æü(²Ð)¤«¤é13Æü(ÅÚ)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î´ØÅì¤Ï¡¢À²¤ì¤ëÆü¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢12Æü(¶â)¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢µ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¤·¤Þ¤¹¡£13Æü(ÅÚ)¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Çº£µ¨½é¤á¤Æ10¡î¤ËÆÏ¤«¤º¡¢Ãë´Ö¤â¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤¤ÉþÁõ¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£14Æü(Æü)¤Ï¹­¤¯Å·µ¤¤¬Êø¤ì¡¢Ì¤ÌÀ¡ÁÌÀ¤±Êý¤ÏÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤ËÊ¿ÌîÉô¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½µËö¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤â ¿¿Åß¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤µº£Æü8Æü(·î)¤Î´ØÅì¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤­¡¢²á¤´