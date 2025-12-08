¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬8Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢µ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥ó¥ê¥ª¡¢µ¶¥¢¥«Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ëÅê¹ÆÆ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡ÚÃí°Õ´­µ¯¡Ûµ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ú¸ø¼°¡ÛX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¸ø¼°¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@sanrio_news¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ªÌ¯¤ËÁõ¤Ã¤¿¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êµ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ú¸ø¼°¡ÛX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¸½ºß¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë¥­¥ã¥ó