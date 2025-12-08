¡ÚÂè46ÏÃ¡Û 12·î7Æü ¸ø³« ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï12·î7Æü¡¢»Ö´ô²Â°á»Ò»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Ô¤å¤¢0.01mm¡×Âè46ÏÃ¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê·¯¤È¡×¤ò¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ö¤Ô¤å¤¢0.01mm¡×¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¡¦ÅÚ²°¿·¤¬Æ±µéÀ¸¤ÎÆüÌî¤¢¤³¤ÈºÆ²ñ¤·´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢°Û¿§¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Þ¥ó¥¬¡£¸½ºß¡¢¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¤ÏÁ´ÏÃ¤¬ÌµÎÁ¤ÈÂÔ¤Æ¤ÐÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û Âè46ÏÃ¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê·¯¤È