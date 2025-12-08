¾®³Ø¹»¤ÎÅÐ¹»»þ´ÖÂÓ¤Ë»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¸½¾ì ¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢Äá²¬»Ô¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤ò¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸£³¿Í¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤Î£²£±ºÐ¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤­¤ç¤¦¸áÁ°£·»þ£³£°Ê¬¤´¤í¡¢Äá²¬»Ô¤ß¤É¤êÄ®¤Î¼çÍ×ÃÏÊýÆ»Äá²¬±©¹õÀþ¡Ê¸©Æ»£´£·¹æ¡Ë¤ÇÅÐ¹»Ãæ¤Î¾®³Ø£µÇ¯À¸¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸£³¿Í¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î