Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥­¥Ã¥º¡Ë¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Cartier¡Ê¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡Ë¤òÍ¥²í¤ËÅ»¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥àー¥Óー¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û¡È¥ê¥¢¥ë²¦»ÒÍÍ¡É¤Ê¥¹¥­¥º¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¿¡Ø2025 AAA¡Ù¤Ç¤Î¶â¡ß¹õÈ±¡Ê1ËçÌÜ¸åÎóÃæ±û¡Ë¡¿¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡ß¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¿¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÇBLACKPINK¥¸¥¹¡¢¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È ¢£Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤òÅ»¤¤¡¢ÉÊ³Ê¤È°µÅÝÅª¥ª&#