¡ù120¡ó°Ê¾å¡Ä¡Ä²áÇ®¤Ë·Ù²ü 100¡ó¡Ä¡ÄÃæÎ© ¡ú70¡ó°Ê²¼ ¡Ä¡ÄÄìÃÍ¥¾ー¥ó ¡Ú12·î¡Û £¸Æü(·î) 120.16¡¿5Ëü0500±ßÂæ²óÉü £µÆü(¶â) 118.37¡¿536±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì £´Æü(ÌÚ) 116.77¡¿1163±ß¹â¡¦5Ëü1000±ßÂæ²óÉü £³Æü(¿å) 103.20¡¿561±ß¹â¡¦4Ëü9500±ßÂæ²óÉü £²Æü(²Ð) 113.97 £±Æü(·î) 116.37¡¿946±ß°Â¡¦4Ëü9500±ß³ä¤ì ¡Ú11·î¡Û 28Æü(¶â) 124.66 27Æü(ÌÚ) 126.06¡¿609±ß¹â¡¦5Ëü±ßÂæ²óÉü 26Æü(