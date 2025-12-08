7Æü¡¢ÉñÂæ¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê½÷¤¿¤Á¡×¤Î³«ËëÁ°²ñ¸«¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê37¡Ë¡¢¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ê36¡Ë¡¢ºù°æÆüÆà»Ò¡Ê28¡Ë¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ê45¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê37¡Ë¡¢·Î¸ÅÁ°¸å¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ë¡ÖÂÎ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×ÉñÂæ¤Ç¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Î·ã¤·¤¤»î¹ç¤Ê¤É¡¢Æ°¤­¤Î¤¢¤ë±éµ»¤âÂ¿¿ô¡£¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢·Î¸Å¤ÎÁ°¸å¤Ë¤ÏÉ¬¤º½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£µÈ¹â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËËèÆü¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤â¤Ó