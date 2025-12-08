µð¿Í¤ÎËôÌÚÅ´Ê¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¸Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£³£°Ëü±ß¸º¤Î£¹£·£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£ËôÌÚ¤Ïº£µ¨¡¢£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡Ê¤¦¤ÁÀèÈ¯¤Ï£²»î¹ç¡Ë¡¢£°¾¡£±ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï£´¡¦£·£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°ìÊý¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢£±£¶»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡Ê¤¦¤ÁÀèÈ¯¤Ï£±£´»î¹ç¡Ë¤·¡££¶¾¡£³ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï£²¡¦£±£·¤À¤Ã¤¿¡£º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¿¤À²ù¤·¤¤¤·¾ð¤±¤Ê¤¤°ìÇ¯¡×¤Èº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÍèÇ¯¥é¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê