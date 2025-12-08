µð¿Í¤Î°éÀ®£²Ç¯ÌÜ¡¦±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¤¬£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨¤ÎÇ¯Êð£³£¸£°Ëü±ß¤«¤é¡¢£´£°Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð£´£²£°Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¡Ö¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡££²·³¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤ë¤³¤È¤¬º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÃ£À®¤Ç¤­¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï£¶·î£±£´Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤Ç¸ø¼°Àï½éÅÐÈÄ¡¢½éÀèÈ¯¡££µ²ó£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»