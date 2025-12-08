À¼Í¥¤Î¿¹ÀîÃÒÇ·¡Ê58¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¸æ½êÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿¹Àî¤Ï¡ÖÀ¼Í¥¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¿·¿Í¤Ç¤¹¤È¤´¸¬Â½¤µ¤ì¤ë¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÂçÀèÇÚ¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¤µ¤ó¢ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ê75¡Ë¤È¥¿¥­¥·¡¼¥É¤òÃå¤Æ¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë¡ÈÀ¼Í¥2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©ÇßÂô¤µ¤óÇ®±é¡¢¥ß¥ë¥È¥ó¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¥ê¡¼¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡ªÀ§Èó·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¢¤ì¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢