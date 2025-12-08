£¸Æü¤ÎÅìµþºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¿·È¯£±£°Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÎ®ÄÌÍø²ó¤ê¤Ï¡¢Á°½µËö½ªÃÍ¤ËÈæ¤Ù£°¡¦£°£²£°¡ó¹â¤¤£±¡¦£¹£·£°¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¡ÊºÄ·ô²Á³Ê¤Ï²¼Íî¡Ë¤·¤¿¡££²£°£°£·Ç¯£¶·î¡Ê£±¡¦£¹£¸£µ¡ó¡Ë°ÊÍè¡¢£±£¸Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬£±£¸¡Á£±£¹Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò·è¤á¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹­¤¬¤ê¡¢Ä¹´ü¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯Ï©Àþ¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ÊºâÀ¯°­²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬¶¯