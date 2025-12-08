±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö Bloom Garden Party¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬2026Ç¯5·î8Æü¤Ë·èÄê¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤«AqoursÃÂÀ¸¤ÎÂè2ºî¤ò²òÀâ ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³ð¤¨¤ëÊª¸ì¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬³Ø¹»¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡È¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤òÄÌ¤·¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¥×¥í