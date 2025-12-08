¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ë¤Î¤«(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼FA¤È¤Ê¤Ã¤Æµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ëÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ­¼Ô¤È¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥¦¡¼µ­¼Ô¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡Ö¾­Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Æ°¤­