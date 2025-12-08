Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¹á¹Á¤ÎµÄ²ñÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅêÉ¼Î¨¤Ï²áµî2ÈÖÌÜ¤ËÄã¤¤¿å½à¤Ç¤·¤¿¡£¹á¹Á¤ÎµÄ²ñÁªµó¤Ï7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ì±¼çÇÉ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÉÔºß¤Ê¤¦¤¨¡¢²ÐºÒ¤ò½ä¤Ã¤ÆÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÅêÉ¼Î¨¤Ï²áµîºÇÄã¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢31.9%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«É¼ºî¶È¤¬½ªÎ»¤·¡¢¿ÆÃæÇÉ¤¬µÄÀÊ¤òÆÈÀê¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÍû²ÈÄ¶¹ÔÀ¯Ä¹´±¤Ï¡¢¡Öº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤ËÁªµó¤¬À®¸ùÎ¢¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡×