¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥«¥¿¥«¥Ê4Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©Àµ²ò¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¥¢¥Õ¥ì¥³¤È¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¡¢Àè¤Ë»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ²»À¼