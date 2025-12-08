¥Þ¥¹¥¯»ñÎÁ ²¬»³»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8Æü¡¢»ÔÆâ¤ÎÍÄÃÕ±à¡¢¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¡¢¹â¹»¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë·×341¿Í¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ç·çÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³»Ô¤ÎÍÄÃÕ±à¡¢¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¡¢¹â¹»¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ23»ÜÀß¤¬¿·¤¿¤Ë³ØÇ¯ÊÄº¿¡ÊÍÄÃÕ±à1¡Ë¡¢³ØµéÊÄº¿¡Ê¾®³Ø¹»13¡¢Ãæ³Ø¹»8¡¢¹â¹»1¡Ë¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³¸©¤Ï11·î28Æü¡¢¸©²¼Á´°è¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶·ÙÊó¤òÈ¯Îá¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤ä¼êÀö¤¤¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£