º£Ç¯¤Ç£´²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤¬£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Âè£±²ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢£Ä£å£Î£Á¤«¤éÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¤¬°ÜÀÒ¸å£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²£°ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤â°ÜÀÒ¸å£³Ç¯´Ö¤Ç£³£²¾¡£±£³ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè£²²ó¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¿åÃ«½Ö³°Ìî¼ê¤¬¡¢°ÜÀÒ¸å£²Ç¯¤Ç£±£¸£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£¸£³¡¢£²£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£°ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¸òÎ®