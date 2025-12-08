Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡ÊÌµÌÈµö±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢°¤²ìÌî»Ô¤Ë½»¤àÇÀ¶È¤ÎÃË¡Ê46¡Ë¤¬8Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï12·î1Æü¸áÁ°7»þ37Ê¬º¢¡¢À»äÆÄ®Åì¹Á¤ÎÄ®Æ»¤Ç¡¢ÌµÌÈµö¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬¾ðÊó¤òÆÀ¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÈµö¤Ï¼º¸ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Ç¤ÏÌµÌÈµö±¿Å¾¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ëÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡þ¡þ8Æü¡¢ÌµÌÈµö¤Ç¡¢Ìµ¼Ö¸¡¡¦ÌµÊÝ¸±¤Î¼Ö¤ò