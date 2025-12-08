ËÙ¶×²»¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½êÂ°Àè¤Î¥À¥¤¥»¥ëÍÍ¤Ë¤´¾·ÂÔÄº¤­¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Û°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤òÈ¯É½¡Ö¡ØKOTONE¡Ù¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤ÆÄº¤­¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡È¥Í¡¼¥àÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò