µð¿Í¤Î±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¡Ê20¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢40Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð420Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë2·³¤Ç¼ç¤ËÀèÈ¯¤È¤·¤Æ14»î¹ç¤Ç8¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦42¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡Ö2·³¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó²ó¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï1¤ÄÃ£À®¤Ç¤­¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¾­Íè¤ÎÅê¼ê¿Ø¤òÇØÉé¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤Î¤«¤«¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤Ï»³ºê¡¢ÀÖÀ±¤È¹Ô¤¤¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤È¤«¡¢¼«Ê¬