B¥êー¥°¤Ï12·î8Æü¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖB¥êー¥°¥É¥é¥Õ¥È2026¡×¤Î»²²Ã¤ËÉ¬Í×¤Ê¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¼Ô¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£7Ì¾¤¬¿·¤¿¤Ë¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£ ÆüËÜÂç³Ø¤Î²¼ÃÏ½¨°ìÏº¤ÏÆ±¹»¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È174¥»¥ó¥Á72¥­¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£¡ØÂè101²ó´ØÅìÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°Àï¡Ù¤Ç¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ5.5ÆÀÅÀ2.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Àì½¤Âç³Ø½êÂ°¤ÎÀ¶¿å°¦ÍÕ¤Ï184¥»¥ó¥Á81¥­¥í¤Î¥·