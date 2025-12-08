8Æü15»þ45Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°½µËöÀ¶»»ÃÍÈæ110±ß¹â¤Î5Ëü590±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£½ÐÍè¹â¤Ï2Ëü1116Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü581.94±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï8.06±ß¹â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹