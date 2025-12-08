8Æü15»þ45Ê¬¡¢TOPIXÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°½µËöÀ¶»»ÃÍÈæ26.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3384.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£½ÐÍè¹â¤Ï3Ëü3742Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎTOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍ3384.31¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï0.19¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹