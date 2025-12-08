¿À¸Í¤Ï¤¢¤¹9Æü¡¢º£µ¨¸ø¼°ÀïºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ëAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡ËÀ®ÅÔÍÖ¾ëÀï¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ËÎ×¤à¡£º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤·¡¢Íèµ¨¤«¤éÀ¶¿å»Ø´ø´±½¢Ç¤¤¬·èÄê¤·¤¿µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥é¥¹¥È¥¿¥¯¥È¡£¡Ö¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡£3Ç¯È¾¤Ï¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡£ºÇ¸å¤â¾¡¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢³§¤Ç¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤Î¿À¸Í»Ø´ø´±½¢Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿22Ç¯6·î¤«¤é3Ç¯È¾¡£