¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î°¤Éô¤Ê¤Ä¤­¡Ê26¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹­Åç¥°¥ê¡¼¥ó¡Ö¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¡ÊTGC¹­Åç¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖTGC¹­Åç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É¤ÇÉñÂæ¾å¤òÊâ¤¤¤¿¡£¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¹­Åç¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤