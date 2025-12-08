»Í¹ñÅÅÎÏ ¹ñ¤Î¡ÖÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â»Ù±ç¡×¤Ë·¸¤ëÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÎÉéÃ´·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Í¹ñÅÅÎÏ¤¬5Æü¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤ËÇ§²Ä¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 2026Ç¯2·îÊ¬～4·îÊ¬¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ê¤ÉÄã°µ¶¡µë¤ÎÍøÍÑµÒ¤Ï1·î～3·î¤Î»ÈÍÑÊ¬¡¢¹©¾ì¤ä»º¶È¶È¤Ê¤É¹â°µ¶¡µë¤ÎÍøÍÑµÒ¤Ï2·î～4·î¤Î»ÈÍÑÊ¬¤Ç¤¹¡£ 2026Ç¯2·î¤È3·îÊ¬¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤«¤éÄã°µ¶¡µë¤Ï4.50±ß/kWh¡¢¹â°µ¶¡µë¤Ï2.30±ß/kWh¡¢4·îÊ¬¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤«¤éÄã