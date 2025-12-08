¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Ê³Ø¤ÎÏÃÂê¤ò¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²òÀâ¤¹¤ëKurzgesagt¤¬¡¢20ËüÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ò¤ª¤è¤½1»þ´Ö¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£All Of Human History In One Hour - YouTubeKurzgesagt¤Ï¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÌó20ËüÇ¯Á°¤«¤é¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÉñÂæ¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¡¢ÆÃ¤ËÅìÉô¡¦¥â¥í¥Ã¥³¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÁÄÀè¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÍ¥¤ì¤¿¼í¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Áä¤È²Ð¤òÁà¤ê¡¢½ÃÈé¤Î²¼