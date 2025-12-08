【新華社合肥12月8日】中国安徽省寧国市（宣城市管轄下の県級市）にある花林畈（かりんはん）蘆花湿地公園ではこのところ、アシの花が見頃を迎えている。アシの花は湖や緑の山々と相まって美しい生態の絵巻を織りなし、多くの観光客が訪れて写真を撮り、景色を楽しんでいる。（李暁紅）