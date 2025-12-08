BARBEE BOYS¡Ê¥Ð¡¼¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¤ÎKONTA¡ÊVo.& SAX¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö»Í»è¤¬´°Á´Ëãáã¡×¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛBARBEE BOYS¤¬¡ÖBARBEE BOYS 4 PEACE¡×¤ØÊó¹ðÁ´Ê¸¡ÚÁ´Ê¸¡Û¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖKONTA¤«¤é¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ½ñÌÌ¤¬·ÇºÜ¡£½ñÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¦´Ø·¸³Æ°Ì¡×¤È°¸¤Æ¡¢¡Ö²áÆü¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢°å»Õ¤«¤é¡ØÌ¿¤Ï±Ê¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸¤­±ä¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ªŽ¥Ž¥Ž¥¤È¤Ï¤¤¤¨»Í