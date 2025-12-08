ÃæÆü¤ÎÂçÅçÍÎÊ¿³°Ìî¼ê¡¢ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¡¢²ÃÆ£¾¢ÇÏÊá¼ê¡¢ºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¡¢²¬ÎÓÍ¦´õ³°Ìî¼ê¤¬£¸Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ò°ÖÌä¤·¤¿¡£¾®»ù²ÊÉÂÅï¤ËÆþ±¡¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¡£ÉÂ¼¼¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇÛ¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ËÍèµ¨¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÏÃÂê¤ä¡¢¹¥¤­¤Ê±þ±ç²Î¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£Íèµ¨¤Î´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ë¡ÖÂÇ¡×¤Èµ­¤·¤¿ÂçÅç¤Ï¡Ö¥Æ¥é¥¹¤â¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥Û¡¼¥à