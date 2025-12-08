2018Ç¯¤Ë¡Öµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¤Î»ñ»º²ÈÃËÀ­¡áÅö»þ¡Ê77¡Ë¡á¤¬»àË´¤·¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì°ì¿³ÏÂ²Î»³ÃÏºÛ¤ÇÌµºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µºÊ¡Ê29¡Ë¤Ï8Æü¡¢Âçºå¹âºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹µÁÊ¿³½é¸øÈ½¤ÇºÆ¤ÓÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£