´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò¼ç±é¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°­¤¤¤³¤È¡×¤Ï£¶Æü¤ËÂè£¸ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£»Ä¤ê£²ÏÃ¡£¹âÌÚ¾­¡Ê¡á¥­¥ó¥°¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤é¤¬Â¸ºß¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂëÎ¤¾®³Ø¹»»þÂå¤Î¥°¥ë¡¼¥×£·¿ÍÌÜ¤Î¡Ö¿¹¡×¤Ï¡¢¥­¥ó¥°¤ÎÌ¼²Ö²»¡ÊµÜºêè½Î¤º»¡Ë¤ÎÃ´Ç¤¿¹ÃÒÌé¡Ê¡áÇî»Î¡¢¸Å´ÜÍ¤ÂÀÏº¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¿¹¤¬±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®£¶Â´¶È»þ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¡¢Ææ¤Î¾¯½÷À¥¸Í»ç±ñ¡ÊµÈÅÄÈÁÇµ²Ú¡Ë¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ä»×¤¤½Ð¤·¤ÆÂÎ¤ò¤Î¤±¤¾¤é¤»¤¿¥­¥ó¥°¤¬¡Ö¤â